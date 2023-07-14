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Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yakın partililerin üstünü çizdi

CHP'de değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz büyüyor. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yakın partilileri, özellikle görevlendirmediği iddia edildi.

14 Temmuz 2023 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yakın partililerin üstünü çizdi
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları büyüyor. Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR

Yalçın Bayer'in iddiasına göre; 11 Temmuz'da CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu'nun "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürüdü.

İmamoğlu'nun bu sözlerine cevap veren Kaftancıoğlu ise bir paylaşım yaparak isim vermeden göndermede bulundu. Kaftancıoğlu, "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm" diyen Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" dedi.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERİ GÖREVLENDİRMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gelişmelerin ardından Kaftancıoğlu'nun milletvekilliği için istifa eden yöneticiler yerine Ekrem İmamoğlu'na uzak, İl Başkanlığına yakın isimleri göreve getirdiği iddia edildi.

Kaftancıoğlu'nun sıralamaya uymayarak 35'inci sıradan Mehmet Sevim'i yönetime aldığı öne sürülürken sosyal medyada paylaşılan bir belgede, yedek listesinde ilk sırada olan Ahmet Baylan isimli partilinin görevlendirilmediği için itiraz ettiği görüldü.

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