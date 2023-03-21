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  • Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu: 'PKK terör örgütü değildir' dediklerini hiç görmedim
Güncel

Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu: 'PKK terör örgütü değildir' dediklerini hiç görmedim

Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında yine HDP'yi savundu. Kaftancıoğlu, 'HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini hiç görmedim. HDP eşittir PKK diyemezsiniz.' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine akıllara Pervin Buldan'ın 2015 yılında yaptığı bir konuşmada, 'PKK terör örgütü değildir' sözleri yeniden gündeme geldi.

21 Mart 2023 Salı 22:08 - Güncelleme:
Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu: 'PKK terör örgütü değildir' dediklerini hiç görmedim
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'yi savunmaya çalışırken rezil oldu.

Katıldığı bir televizyon programında HDP ve terör örgütü PKK'ya yönelik konuşan CHP'li Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum. HDP eşittir PKK diyemezsiniz." dedi.

HDP'Lİ BULDAN'IN KONUŞMASI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

2015 yılında bir televizyon programına katılan HDP'li Buldan, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia etmişti.

Canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" demişti.

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