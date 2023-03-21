Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu: 'PKK terör örgütü değildir' dediklerini hiç görmedim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'yi savunmaya çalışırken rezil oldu.

Katıldığı bir televizyon programında HDP ve terör örgütü PKK'ya yönelik konuşan CHP'li Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum. HDP eşittir PKK diyemezsiniz." dedi.

HDP'Lİ BULDAN'IN KONUŞMASI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

2015 yılında bir televizyon programına katılan HDP'li Buldan, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia etmişti.

Canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" demişti.