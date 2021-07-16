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Kaftancıoğlu'nun iki yüzlülüğü... 'Diren Koyun'dan kurban bağışına destek çağrısı

Her yıl Kurban Bayramı karşıtı paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu yıl herkesi şaşırttı. 'Diren Koyun' paylaşımları ile bilinen Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Kurban Bayramı bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu.

16 Temmuz 2021 Cuma 17:33 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:49
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Kurban Bayramı karşıtı paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu yıl beklenmedik bir açıklamada bulundu.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Kurban Bayramı bağış kampanyası için çağrı yaptı.

Kaftancıoğlu'nun aynı duyarlılığı İBB haricindeki Kurban Bayramı kampanyalarında gösterip göstermeyeceği ise merak konusu oldu.

Müzisyen Umut Mürare "Direniş buraya kadarmış koyun kardeş!" sözleriyle tepkisini ortaya koyarken, İsmail Yılmaz, "Riya, yalan, kibir be ararsan burada gel vatandaş" yorumunu yaptı. Sosyal medyadan tepki yağmaya devam ediyor.

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