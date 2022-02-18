Kaftancıoğlu'nun ''özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'' suçundan yargılanmasına devam edildi

AA 18 Şubat 2022 Cuma 12:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 12:58

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru A.A, Üsküdar Koruma Büro Amirliği tarafından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinde nöbet tutmak için görevlendirildiğini belirterek, olay günü bir arabanın yanaştığını ancak aralarında mesafe olduğu için içindekilerin tam olarak ne konuştuklarını duymadığını söyledi.

Araçtan inerek yolun karşı tarafına geçen şahıslardan birinin elini kaldırmak suretiyle bir şeyler yaptığını anlatan tanık polis memuru, "Söz konusu şahıs direkt ikamete değil, ikamet çaprazda kalacak şekilde telefonla elini kaldırarak boş araziye baktı. Ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Yanlarına gittim. Burada fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledim. CHP Üsküdar ilçe başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını söyledik. Şahıs araca binip olay yerinden uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

- "TEKRAR GELİP FOTOĞRAF ÇEKECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Müşteki Altun'un avukatı Sezgin Tunç, evin fotoğrafını çeken Suat Özçağdaş'ın daha sonraki günlerde tekrar fotoğraflama yapıp yapmayacağının kendilerine söylenip söylenmediğini ve söz konusu arazinin vakıflara ait olduğunu bilip bilmediğini sordu.

Tanık A.A. da "Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin vakıflara ait olduğu daha önce bize söylenmişti." şeklinde cevap verdi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları, dosyanın Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi için, üst mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Müşteki avukatı Tunç söz alarak, "Bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere Kaftancıoğlu ve Özçağdaş'ın suçu sabittir. Sanık mahkemedeki savunmasında da suçunu ikrar edici şekilde konuşmuştur." dedi.

Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesi kararlaştırılan Suat Özçağdaş ve diğer polis memuru hakkında duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle zorla getirilme kararı verdi.

Dosyanın birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesi talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

- İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği belirtiliyor.

Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un da avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Suat Özçağdaş'ı bu eyleme azmettirdiği gerekçesiyle sanık Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi olduğu anlatılıyor.

İddianamede, şikayet dilekçesinde bu eylemin delili olarak Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yazdığı yazıların gösterildiği ifade edilerek, sanık Kaftancıoğlu'nun bu nedenle "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, sanık Canan Kaftancıoğlu aynı konu hakkında "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde başka bir davada da yargılanıyor.