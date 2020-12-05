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Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai yakalandı

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren narkotik polisi kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirdi.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:28
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Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.A. ve A.D. isimli şahısların kullanmış oldukları araç ile uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiye ulaştı. İstihbarat doğrultusunda yapılan çalışmalarda şahısların üzerlerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeklerinin de desteğiyle arama yapıldı. Aramalarda 58 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen, daralı 186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheli S.A. ve A.D. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan adliyeye sevk edilirken S.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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