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Güncel

Kağıt fabrikasının depolama alanındaki yangın iki gündür sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde dün bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale devam ediyor.

AA23 Şubat 2025 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Kağıt fabrikasının depolama alanındaki yangın iki gündür sürüyor
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İtfaiye ve orman ekipleri de gün ağarıncaya kadar yangını kontrol etmek için çabaladı.

Öte yandan firma yetkilileri, bölgedeki kağıtları, yanmaması için başka bir alana taşıdı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir'den de ekiplerin sevk edildiğini hatırlatarak, "Yangın kontrollü bir şekilde devam ediyor. Toplamda 120 araç 465 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerimiz gece boyunca mücadele etti. UMKE ve 112 ekiplerimiz dumandan etkilenen 23 kişiye müdahale etti. Sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

- Olay

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda ekip sevk edilmişti.

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