Kağıthane Deresi'ni kirleten İBB'ye ait araç hakkında tutanak tutuldu

Kağıthane Deresi'ne atık su boşalttığı öne sürülen İBB'ye ait araca ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında tekrar dere kenarına gelen İBB'ye ait yol bakım aracı, Kağıthane Belediyesi ekipleri ile karşılaştı. Yol bakım aracı, zabıta ekipleri tarafından dere kenarından uzaklaştırıldı. Yaşananlara şahit olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açıklama yaptı.

"EKİPLERİMİZ YERİNDE MÜDAHALE YAPIYOR"



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görüntülerin ardından tutanak tutulduğunu ifade ederek, "Çok şaşırdık ve üzüldük. Haliç gözümüz gibi baktığımız bir yer. Direkt Kağıthane Deresi'ne atarak Haliç'i kirletmiş olduklarını gördük. Görüntülerin ardından oluşan tepkiyle birlikte yerinde müdahale yaptık. Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Onlara buraya ne akıttıklarını sorduk. Üst yetkililerden resmi bir yanıt alamadık. Tutanakla birlikte buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Ekiplerimiz burada. Haliç'e oluşabilecek herhangi bir deşarjda engellememiz lazım. Deniz suyunun akıntısıyla birlikte Haliç sürekli temizleniyor ancak bunun devamlılığını sağlamak için Haliç'i hep temiz tutmak lazım. Oluşabilecek çamurları da diplerden sürekli alabilmek lazım. Buraya herhangi bir deşarj olduğu zaman Haliç'teki balık canlılıkların bir anda yok olduklarını da görüyoruz. Görüntüleri çok acı bir şekilde izledik. Bununla ilgili çalışmalara başlamış olduk. Şu an Kağıthane Deresi'ne herhangi bir deşarj yapılmaması için ekiplerimiz yerinde müdahalede bulunuyor. Dün İBB Meclisi'nde soru önergesi olarak sorduk. CHP grubu da aynı şekilde hassasiyet gösterdiklerini, bilgi alacaklarını söylediler" diye konuştu.

"DOĞRU BULMUYORUZ"



Çevre sakinleri de duruma tepki gösterdi . Ümran Su, "Bir şeyleri güzelleştirmek için o kadar emek veriliyor. Görüntüleri sosyal medyada gördük" dedi. Emine Özburun, "Doğru bulmuyoruz çünkü burayı güzelleştirmeye çalışıyorlar. Sanki tekrardan katletmeye çalışır gibi sürekli bir şeyler yapıyorlar. Her seferinde çok özenerek buraya geliyoruz. Bunu yapmasınlar. Burası İstanbul'un ilçesi. İstanbul güzelleşecekse zaten parça parça bir yerlerden başlanmalı. Neden karşı geliniyor? El birliği ile yapılmalı" diye konuştu.

Selma Gözlem de, "Çok kötü gerçekten. Daha da güzel olabilir buralar. Atık kötü ama sonuca varmak gerek" dedi.

İBB ise tartışmalarla ilgili açıklama yapmadı.