Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor

Hastanede tedavi gören hastalar daha önce tahliye edilirken, bugün saat 16.00 itibarıyla binadaki diğer hizmetler de sonlandırıldı.

Çalışanların da ayrılmasıyla görevliler, hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona taşınacak eşyayı yüklemeye başladı. Taşınma çalışmalarının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Hastane hizmetleri, pazartesi gününden itibaren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirterek, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.