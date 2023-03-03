İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8954
  • EURO
    20,0336
  • ALTIN
    1120.23
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor
Güncel

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor

Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor
ABONE OL

Hastanede tedavi gören hastalar daha önce tahliye edilirken, bugün saat 16.00 itibarıyla binadaki diğer hizmetler de sonlandırıldı.

Çalışanların da ayrılmasıyla görevliler, hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona taşınacak eşyayı yüklemeye başladı. Taşınma çalışmalarının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Hastane hizmetleri, pazartesi gününden itibaren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirterek, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.