Kağıthane'de ''Anucur'' suç örgütüne operasyon

Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz 7 Ekim Pazartesi günü devriye dolaşan Mobil Park polisi, ihbar aldı. 25 Ağustos 2023 tarihinde polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" isimli suç örgütünün bir adreste uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, evi bir süre fiziki takibe aldı. Takip sırasında eve kimliği belirsiz çok sayıda şüphelinin girip çıktığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

ZULA EVİ ÇIKTI

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Baskında evde bulunan iki şüpheli muhafaza altına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 24 kilogram bonzai, 680 gram marihuana, 5 kilogram AM2205 maddesi ve yarım litre metamfetamin ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 14 bin 335 lira, 60 Euro, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan vakumlama cihazı, 4 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet alüminyum folyo ve 2 adet çalıntı plaka buldu.

İTİRAF ETTİ

Aramaların ardından ele geçirilenlere el konulurken, evde bulunan Hasan Ç. (20) ve Asiye D. (50) ise gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Hasan Ç., ele geçirenlerin kendisine ait olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklanırken, Asiye D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FIRAT ÖNCÜ'YE SUİKAST DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan gözaltına alınan Asiye D.'nin geçtiğimiz 1 Mayıs tarihinde Hamidiye Mahallesi'ndeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Anucur çetesi üyesi Abdullah Taş'ın, kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hasan Ç.'nin ise Abdullah Taş'ın eski eşi Kübra T.'nin kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah Taş, geçtiğimiz 26 Kasım 2023 tarihinde Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde Fırat Öncü'ye (20) suikast düzenleyip ölümüne neden olmuştu.