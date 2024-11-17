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Kağıthane'de bir markette korku dolu anlar: Isıtıcı bomba gibi patladı

Kağıthane'de bulunan bir markette tezgahın arkasındaki ısıtıcı, çakmak gazına temas etmesi sonucu bomba gibi patlayarak alev aldı. Tezgah arkasında oturan Emir Efe Güner olayı yara almadan atlatırken, o korku dolu anlar kameraya yansıdı.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Kağıthane'de bir markette korku dolu anlar: Isıtıcı bomba gibi patladı
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Olay, geçtiğimiz günlerde Çeliktepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırmak istedi. Güner, müşterilerle ilgilendiği sırada ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesiyle aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası Güner, panikle tezgahın arkasından çıkarak kendini dışarı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera görüntülerinde ısıtıcının bir anda parladığı ve alev aldığı. Efe Güner'in de kendini tezgahın diğer tarafına attığı görülüyor.

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