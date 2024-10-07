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  • Kağıthane'de çekiçli magandalar dehşet saçtı! Önce sürücüyü dövdüler sonra da aracı parçaladılar
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Kağıthane'de çekiçli magandalar dehşet saçtı! Önce sürücüyü dövdüler sonra da aracı parçaladılar

Kağıthane'de trafikte seyreden bir akü ustası, aynı sanayi sitesinde çalışan husumetlileri tarafından çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
Kağıthane'de çekiçli magandalar dehşet saçtı! Önce sürücüyü dövdüler sonra da aracı parçaladılar
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. te yandan saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.

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