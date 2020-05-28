Kağıthane'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kağıthane cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:27

Kağıthane'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kağıthane'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kağıthane cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kağıthane için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kağıthane ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii

Abdulhamithan Camii

Ahmet Hatipoğlu Camii

Balkan Türkleri Camii

Çağlayan Çarşı Camii

Çağlayan Yeni Camii

Çağlayan Yunusemre Camii

Çeliktepe Aydınlar Camii

Çeliktepe Merkez Camii

Dayehatun Camii

Gültepe Camii

Gürsel Mh.Merkez Camii

Hamidiye Camii

Hamidiye Semt Pazarı

Hamidiye Ulu Camii

Harmantepe Camii

Huzur Camii

İhramzade Camii

İmamı Gazali Camii

Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri

Mehmet Akif Ertaş Camii

Mescidi Nur Camii

Nurtepe Semt Pazarı

Ortabayır Merkez Camii

Sadabat Camii

Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri

Selamet Camii

Seyrantepe Semt Pazarı

Seyrantepe Merkez Camii

Sultan Selim Meydan Camii

Süleymaniye Camii

Şirintepe Merkez Camii

Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri

Talatpaşa Merkez Camii

Tanrıöver Camii

Terasevler Camii

Ulubatlı Hasan Camii

Vadistanbul Camii

Yahya Kemal Spor Salonu