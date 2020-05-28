Kağıthane'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kağıthane cuma namazı kılınacak camiler

Kağıthane'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kağıthane'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kağıthane cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kağıthane için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kağıthane ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.KAĞITHANE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.KAĞITHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii
Abdulhamithan Camii
Ahmet Hatipoğlu Camii
Balkan Türkleri Camii
Çağlayan Çarşı Camii
Çağlayan Yeni Camii
Çağlayan Yunusemre Camii
Çeliktepe Aydınlar Camii
Çeliktepe Merkez Camii
Dayehatun Camii
Gültepe Camii
Gürsel Mh.Merkez Camii
Hamidiye Camii
Hamidiye Semt Pazarı
Hamidiye Ulu Camii
Harmantepe Camii
Huzur Camii
İhramzade Camii
İmamı Gazali Camii
Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri
Mehmet Akif Ertaş Camii
Mescidi Nur Camii
Nurtepe Semt Pazarı
Ortabayır Merkez Camii
Sadabat Camii
Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri
Selamet Camii
Seyrantepe Semt Pazarı
Seyrantepe Merkez Camii
Sultan Selim Meydan Camii
Süleymaniye Camii
Şirintepe Merkez Camii
Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri
Talatpaşa Merkez Camii
Tanrıöver Camii
Terasevler Camii
Ulubatlı Hasan Camii
Vadistanbul Camii
Yahya Kemal Spor SalonuİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER