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Kağıthane'de ev yangını

Kağıthane'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 07:35 - Güncelleme:
Kağıthane'de ev yangını
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Ortabayır Mahallesi Evliya Sokak'ta yer alan 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sokağın dar olması nedeniyle yangına müdahalede zorlanırken, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının çıktığı dairede dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında söz konusu dairede hasar oluştu.

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