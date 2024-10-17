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  • Kağıthane'de feci ölüm: TIR rampasının altında kalarak can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı
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Kağıthane'de feci ölüm: TIR rampasının altında kalarak can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 33 yaşındaki tamir işçisi Serdar İkier, TIR rampasında tamirat yaparken zincirin kopması sonucu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki rampanın altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Kağıthane'de feci ölüm: TIR rampasının altında kalarak can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33) öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR'ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı. O sırada İkier'in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Ancak sağlık ekipleri İkier'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın, "oğlum oğlum" diye feyat etti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan hayatını kaybeden Serdar İkier'in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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