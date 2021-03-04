Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 13:32

Olay bu sabaha karşı Çağlayan Vatan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan Oral Çarşısının 1'inci katında bulunan bir kıraathane ve internet kafeye sabaha karşı kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İşyerlerinin camları delik deşik olurken polis ekipleri dışarıda 10 adet boş kovan buldu. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri elde edilen delilleri incelemek üzere alarak götürdü.

Kıraathane sahibinin bir yakını "Bu Çağlayan'da her gün taramalar oluyor. İçinde insanların olduğu pansiyon, restoran ve kahvehaneleri tarıyorlar ama hiç kimse bakmıyor buralara. Sahip çıkılmayınca herkes gelip bu işleri yapar. Son bir ayda en az 6 işyerine silahlı saldırı oldu. Bu kişiler elbet buralarda ama bir yakalama yok, bu böyle nasıl olacak, tüm esnafların kapılarına hakaret içeren yazılar bırakılmış, karakola şikayette bulunduk ama bir netice çıkmadı. Kamera görüntüleri de var ama hiç kimse yakalanmadı. Her gün bir yere silahlı saldırı yapılıyor. Burası bir dağ başı mıdır? " diye konuştu.