Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar
Kağıthane'de istinat duvarının yıkılmasının ardından boşatılan bina çöktü.
- AA
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü.
Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki bazı binalar, risk nedeniyle tahliye edildi.
Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Kağıthane'de 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.
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