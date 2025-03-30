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Kağıthane'de kanlı saldırı: 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

İstanbul Kağıthane'de dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda, maskeli iki şüphelinin ateş açtığı 17 yaşındaki A.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA30 Mart 2025 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Kağıthane'de kanlı saldırı: 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti
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Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde dün akşam, içinde A.K. ile bir arkadaşının bulunduğu 34 GPC 384 plakalı otomobil bir süre sonra yol kenarında durdu. Bu sırada otomobilin çevresinde duran 34 EUJ 004 plakalı cipten inen maskeli 2 şüpheli silahla aracın içine ateş etmeye başladı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden A.K. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.K. ambulansla Kızılay Hastanesi'ne kaldırdı.

17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçan şüphelilerin aracının plakasını belirledi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği caddede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olay yerinden toplanan boş kovanlar emniyete götürüldü.

Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı cipin plakasının çalıntı olduğu anlaşılırken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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