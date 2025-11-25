İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Kağıthane'de korkunç cinayet! Eski eş yakalandı

Kağıthane'de, takside başlayan tartışma sonucu araçtan zorla indirdiği eski eşini silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25 Kasım 2025 Salı 11:13
ABONE OL

Talatpaşa Mahallesi'nde eski eşi Nuran Şimşek'i (42) taksiden zorla indirerek silahla öldürdükten sonra yakalanan E.S'nin (44) Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- OLAY

Talatpaşa Mahallesi'nde Nuran Şimşek ile eski eşi E.S, A.Y'nin kullandığı taksiye binerek yola çıkmış, ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, E.S. taksiyi durdurarak zorla indirdiği Şimşek'e silahla ateş ettikten sonra kaçmıştı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı, polis ekiplerince suçta kullanılan silahla birlikte Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda yakalanmıştı.

