Güncel

Kağıthane'de korkunç olay: Gürültü kavgasında kan aktı

Kağıthane'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kat komşusunu öldüren, iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Kağıthane'de korkunç olay: Gürültü kavgasında kan aktı
Dün 20.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanın giriş katında oturan Y.A. (19) ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine komşusunun katına çıkıp dairesine doğru ateş açan Y.A, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılar R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan R.Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, C.Ç. ile H.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A, suçta kullandığı tabancayla polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

