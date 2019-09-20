Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı!
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.
Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü.
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