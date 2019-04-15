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Kağıthane'de sokak ortasında dehşet: Tartıştığı damadını öldürdü

Kağıthane'de Mesut Topbaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evi önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Topbaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kayınpederi Cemil M., ise polis tarafından aranıyor.

  • DHA
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Olay, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Mesut Topbaş, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederi Cemil M'nin evinin önüne geldi.  36 yaşındaki Mesut Topbaş, kendisini eve almayan Cemil M,  ile dışarıda tartışmaya başladı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil M., sokak ortasında damadı Mesut Topbaş'a ateş etti. Topbaş,  vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren Cemil M., kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Mesut Topbaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından cenaze aracına konulan Topbaş´ın naaşı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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