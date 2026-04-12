Kağıthane'de tekstil atölyesi alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de katılımıyla söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük hasar oluştu.

SEYRANTEPE'DEKİ 6 KATLI BİNADA ALEVLER YÜKSELDİ

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde 6 katlı binadaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kağıthane ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye çağrılan elektrik dağıtım firması ekipleri de binanın elektriğini kesti.

ATÖLYEDE KİMSE YOKTU: İTFAİYE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Atölyede herhangi bir çalışan olmadığı öğrenilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, atölyede duman tahliye çalışması da yaptı.

Yangında, atölyede hasar oluştu.