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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kağıthane'de evin bir bölümünü sera haline getirerek uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 47 kök ve 630 gram esrar, 8 kimyasal sıvı, 3 damıtıcı, 4 litre sıvı gübre, 2 vantilatör, PH ve ısı ölçer, oksijenli su, filtre, sera ısı ayarlayıcı, havalandırma sistemi, 3 metre havalandırma borusu, 4 metrekare büyüklüğünde çadır, 18 çadır teli, budama makası, 2 cep telefonu ve 1160 lira ele geçirdi.

Evdeki odanın bir bölümünde sera oluşturarak uyuşturucu ürettiği anlaşılan Ö.Ş, Seyrantepe Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulandı.

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