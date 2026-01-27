İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4089
  • EURO
    51,6225
  • ALTIN
    7093.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kağıthane'de uzun namlulu silahlı kavga: 2 gözaltı
Güncel

Kağıthane'de uzun namlulu silahlı kavga: 2 gözaltı

Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı uzun namlulu silahlı kavgada, devriye atan polislerin müdahalesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Ocak 2026 Salı 13:45 - Güncelleme:
Kağıthane'de uzun namlulu silahlı kavga: 2 gözaltı
ABONE OL

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde iki kişi uzun namlulu silah ve tabancayla birbirlerine saldırdı.

Saldırı sırasında yaralanan şüpheli S.I. (40), yoldan geçen bir aracı durdurup yardım istedi, diğer zanlı M.H. (19) ise kendi aracıyla kaçtı.

Bu sırada bölgede silah seslerini duyan polis ekipleri, her iki aracın da peşine düştü.

Şüpheli S.I'nın bulunduğu araç, polis ekiplerince durduruldu. Yaralı olduğu anlaşılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edilirken, üzerinde uzun namlulu silah ele geçirildi.

Diğer şüpheli ise yaşanan kovalamaca sırasında ters istikametten girdiği Çağlayan Tüneli'nde bir sivil araç ile polis otomobiline çarptıktan sonra tabancasıyla birlikte yakalandı.

Şüpheli M.H.'nin saldırıyı bir miktar para karşılığında gerçekleştirdiği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kavga ettikten sonra birbirlerine ateş açtığı anlar ile polisin gelmesiyle yaşanan kısa süreli kovalamaca güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • silahlı kavga
  • polis müdahalesi
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.