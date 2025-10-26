İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kağıthane'de vahşet! Eski sevgiliye kurşun yağdırdı
Güncel

Kağıthane'de vahşet! Eski sevgiliye kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında 15 el ateş ederek öldüren zanlı, emniyet ekiplerinden kaçarken Silivri'de yakalandı.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Kağıthane'de vahşet! Eski sevgiliye kurşun yağdırdı
ABONE OL

Kağıthane'de, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında 15 el ateş ederek öldüren zanlı Silivri'de yakalandı.

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre A.K.(64), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Zanlı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlatmış, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatmıştı.

SİLİVRİ'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu zanlı, Silivri'de, suç unsuru silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

  • istanbul kagithane
  • eski sevgili cinayeti
  • silivri yakalama

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.