İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2612
  • EURO
    37,2126
  • ALTIN
    3005.93
  • BIST100
    8744.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kağıthane'deki suç makinesi yakalandı! Kasten öldürme, belgede sahtecilik, suç örgütlerine silah temini...
Güncel

Kağıthane'deki suç makinesi yakalandı! Kasten öldürme, belgede sahtecilik, suç örgütlerine silah temini...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda önemli bir ismi yakaladı. 18 Ekim'de Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında, işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. adlı şahıs gözaltına alındı.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Kağıthane'deki suç makinesi yakalandı! Kasten öldürme, belgede sahtecilik, suç örgütlerine silah temini...
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise; 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • kağıthane
  • kağıthane operasyon
  • istanbul emniyet müdürülüğü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.