Güncel

Kağıthane'deki trafik magandaları yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki kişi yakalandı.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Aracın peşinden gidip önünü kesmeye çalışmak... Bu nedir? Bu nasıl bir araç kullanma kültürüdür?" notunu düştü.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö. yakalandı. Gereği Yapıldı

Aracın önünü kesip kavga ettiniz diyelim. Daha yeni yaşadık. Abdullah öğretmenimizi kaybettik. Pişman olmayacak mısınız? Değer miydi demeyecek misiniz?

Anlık öfkelerinize yenilmeyin

Trafik kuralları hepimiz için var, hepimizin ailesi var.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye,

180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Sizce Aracı ve Ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı?

Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"

