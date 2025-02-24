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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediyesi'ne görevlendirme

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası alması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İHA24 Şubat 2025 Pazartesi 07:45 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediyesi'ne görevlendirme
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Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı, yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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