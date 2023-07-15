Kahire'de ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinliği düzenlendi

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, törende, "Bu yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. 100 yıl önce cumhuriyeti kurarken nasıl bir milli birlik ve nasıl bir ruh varsa, 15 temmuzda da o ruh vardır. Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da gücünü milli birlik ve beraberliğinden, manevi değerlerinden alan aynı ruh vardır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da sergilediği duruşla herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Boyraz, "100 yıl önce el ele omuz omuza işgalcilere karşı duran Türk milleti, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiği mücadele ile Hakk'a tapan bir milletin istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti." dedi.

Anma törenine, Türk kültürünü, ortak değerleri çok iyi tanıyan değerli Türkolog hocaların yanı sıra Türkçeyi ve Türk kültürünü yakından tanıyan YEE öğrencilerinin de iştirak ettiğini dile getiren Boyraz, şunları söyledi:

"Biz mutluluğumuz gibi mücadelelerimizi, kahramanlık hikayelerimizi ve acılarımızı da siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Zira sizler bizi, bizim sevinç ve acılarımızı en iyi anlayacak ve bizimle paylaşacak dostlarımızsınız. Bu günler vesilesiyle ülkelerimiz ve halklarımız arasında bulunan gönül bağımızı daha da güçlendirdiğimize inanıyoruz."

Boyraz, "Bugün birlik günü. Önümüzdeki süreçte her alanda olduğu gibi kültür alanında da Türkiye ve Mısır'ın birlikteliğine daha çok şahit olacağız." dedi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde çektiği fotoğraflar sergilendi.

Kahire YEE'de organize edilen anma törenine Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden temsilciler, Mısır'da yaşayan Türk işadamları ve vatandaşlarının yanı sıra enstitüde eğitim gören Mısırlı öğrenciler ve akademisyenler de iştirak etti.