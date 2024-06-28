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Güncel

Kahraman kaptan, denize düşen bir kişiyi kurtardı

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genç, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarıldı.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Kahraman kaptan, denize düşen bir kişiyi kurtardı
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Olay, saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi. O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı.

Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.

Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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