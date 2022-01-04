Kahraman polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor

AA 4 Ocak 2022 Salı 11:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:09

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet ettiği adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde titizlikle yaptığı mesleğinde her sabah önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu.

- ŞEHADET GÜNÜ

Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından kalaşnikofla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

- BOMBAYI GETİREN DE YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında teröristlerden ele geçirilen bomba ve mühimmatların tatlı kutularında otobüsle Mardin'den İzmir'e, Suriye uyruklu Delil Hıso tarafından getirildiği belirlendi. 4 Ekim 2021'de yakalanan Hıso, 12 Ekim'de İzmir'de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.