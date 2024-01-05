İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8467
  • EURO
    32,6055
  • ALTIN
    1955.37
  • BIST100
    7540.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahraman polis memuru Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı
Güncel

Kahraman polis memuru Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir'de 7 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı

IHA5 Ocak 2024 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Kahraman polis memuru Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı
ABONE OL

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 6'ıncı sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ndeki programa geçildi. Külliyede İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program şehit Fethi Sekin'in kardeşlerinin konuşmasının ardından Türkiye geneli ortaöğretim kurumları arası düzenlenen 'Benim için Fethi Sekin Demek' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye taktim edildi. Anma törenine, Vali Ömer Toraman, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Fethi Sekin'in yakınları ve sevenleri katıldı.

'MECLİSTE OTURAN PKK YANDAŞLARINA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Fethi Sekin'in şehadetinin 7'nci ölüm yıl dönümünde acılarının devam ettiğini belirten Fethi Sekin'in kardeşi Ahmet Sekin, "Genelde bu tür konuşmaları rahmetli babam yapardı bende onu arkalarda oturup izlerdim. Allah'a hamd olsun ki ben öyle bir babanın oğluyum ve kardeşimin kanını taşıyorum. Babamızdan kalan şeref bizlere yeter. Kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Son günlerde sosyal medya üzerinden olmadık kelimeler ve konuşmalar ortaya çıktı. Valimiz bu olaya el koyarak emniyet mensuplarıyla birlikte gerekli cevabı verdiler. Şehit kardeşi olarak gerçekten acımız çok büyük. Bundan yaklaşık 15 gün önce 12 şehit verdik. Kemal kardeşimiz şehadete yürüdüğünde babası Mehmet kardeşimizi dik ve gururlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan cenazenin ardından mikrofonu eline aldığı zaman Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya hakkını helal etmediler. Bende üzerine ekleyerek Mecliste oturan PKK yandaşlarına bende hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek sen kimsin diye hitap etti. Bende ona soruyorum sen kimsin. Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermiştir" dedi.

Kardeşi Fethi Sekin'in aralarından bedenen ayrılışının 7'nci yılında olduklarını aktaran diğer kardeşi Fikriye Sekin, "İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bazı insanlar da durum değişse de genelde durum bu şekildedir. Fakat bazı insanlar vardır sadece doğarlar ve ölümsüz olurlar. Bu kişiler bedenen aramızdan ayrılsalar dahi. Çünkü ölmek demek, sadece bedenen ölmemek demek midir Fethi abim şehadet şerbeti içerek Allah tarafından ölümsüzlük iksiri ile donatıldı. Bugün ülkemizde yaşayan 7'den 70'e vatansever abimi tanıyor ve biliyor. Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.