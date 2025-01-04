Kahraman polis şehit Fethi Sekin unutulmuyor

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde yad ediliyor.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, yardımseverliği, insanlarla olan güzel iletişimi ve neşeli haliyle hatırlanıyor.

- ELAZIĞ'DA BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ

Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995'te mezun olan Sekin, polisliğe Kilis'te başladı. Buradaki görevinin ardından 1999'da Bingöl'e tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.

Tüm Türkiye'ye adını "kahraman" olarak duyuracağı İzmir'de 15 yıl görev yapan Sekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

- TERÖRİSTLERİN PLANINI BOZDU

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, patlayıcı yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında adliye önüne geldi.

Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

- "FETHİ SEKİN" ADI, ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR

Kahramanlığın sembol ismi Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi" olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

- ŞEHİT ADLİYE ÇALIŞANI MUSA CAN

Şehit Musa Can ise 1969 yılında Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde doğdu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Can, daha önce çalıştığı kurumun kapatılması sonrası İzmir Adliyesinde görev yapmaya başladı.

Can, 12. Asliye Ceza Mahkemesinde olaydan 5 yıl önce çalışmaya başladı, emekliliğine kısa bir süre kala İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında, silah seslerini duyması üzerine camdan bakarken bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Can'ın cenazesi 7 Ocak 2017'de Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- BOMBAYI GETİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN SANIKLAR YARGILANDI

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobili temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için ayrıca 19 kez "kasten yaralama", 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair bir delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, sanığın savunmaları dikkate alınarak silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirildiğini bildirmişti.

Hıso "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etmişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de aranan terörist Karasaç ise 14 Haziran'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.