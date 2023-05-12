Kahraman şehidin oğlu: Kılıçdaroğlu babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor

Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 22 Ocak günü 'Fırtına Özel Operasyon Tim' komutanı 45 yaşındaki 3 çocuk babası Nimet Encü, şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından, "O, efsane idi" paylaşımı yaptığı şehit Encü'nün küçük oğlu Ozan Encü'nün babasının cenaze töreninde gözyaşı döktüğü anların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Encü'nün şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arayarak aileye başsağlığı dilemişti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUTUMU BİZİ ÜZÜYOR"

Milyonlarca kişinin izlediği videodaki şehit çocuğu Ozan Encü ve ağabeyi Barış Encü, Sabah'a konuştu. 13 yaşındaki Ozan Encü, 'benim babam bir kahramandı' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Şehit babam bize vatan sevgisini miras bıraktı. Babam yıllarca dağlarda terörle vatanı için mücadele etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, babamın yıllarca mücadele ettikleriyle yol yürüyor. Bu tutumu bir şehit çocuğu olarak beni çok üzüyor."

"ŞEHİT YAKINLARINI DÜŞÜNEREK OY VERİN"

Şehit korucu komutanı Encü'nün büyük oğlu Barış Encü ise, babasının 29 yıl boyunca dağlarda terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik mücadele verdiğini belirterek, "Babam bu mücadele sırasında bizlere de sürekli vatan ve millet sevgisini anlatırdı.

Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, bu ülkenin kurucu partisiyiz diyen CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğerleri şehit yakınlarının yüzüne nasıl bakacak. Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime giriyor. Yüzyılın seçimi de diyebiliriz. Bizim desteğimiz ve gönlümüz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana.

O'nun kazanmasını istiyoruz ve destek veriyoruz. Irak sınırından Uludere'den tüm ülkeye seslenmek istiyorum, Pazar günü sandığa giderken, şehit çocuklarını, ailelerini ve bu vatan uğruna şehit olanları düşünerek oy kullanın" ifadelerini kullandı.

KOMUTAN GÖZYAŞLARINI SİLMİŞTİ

Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 çocuk babası, korucu komutanı Nimet Encü için Şırnak'ta 23 Ocak günü tören düzenlenmişti ve tören sırasında babasının tabutunu gören 13 yaşındaki Ozan Encü, gözyaşlarına hâkim olamamıştı.

Bu sırada törende bulunan bir komutan, Ozan'ı yanına alarak gözyaşlarını silmişti. Tören bitene kadar da komutanın şehit çocuğunu yanında ayırmamıştı.