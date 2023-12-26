İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-36" operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

3️⃣2️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-36" Operasyonlarında 2️⃣0️⃣8⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle... pic.twitter.com/PfLvTK414b