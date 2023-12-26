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“Kahramanlar-36” operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-36” operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

26 Aralık 2023 Salı 10:30 - Güncelleme:
“Kahramanlar-36” operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-36" operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

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