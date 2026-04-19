İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Kahramanmaraş il Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş il Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırının ardından başlatılan idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u görevden aldı. Bakanlık Teftiş Kurulu başmüfettişlerince yürütülen çok yönlü inceleme devam ediyor.

AA19 Nisan 2026 Pazar 17:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırı, idari alanda büyük bir sarsıntıya yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sürecinde kritik bir adım atarak İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u görevden aldı. Bakanlık Teftiş Kurulu başmüfettişlerinin yürüttüğü inceleme çok yönlü olarak sürüyor.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU SALDIRISI SONRASI MEB'DEN KRİTİK HAMLE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

  • Erhan Baydur görevden alma
  • Ayser Çalık Ortaokulu saldırı
  • Kahramanmaraş Milli Eğitim
  • MEB soruşturma
  • okul saldırısı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.