Kahramanmaraş il Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırı, idari alanda büyük bir sarsıntıya yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sürecinde kritik bir adım atarak İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u görevden aldı. Bakanlık Teftiş Kurulu başmüfettişlerinin yürüttüğü inceleme çok yönlü olarak sürüyor.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU SALDIRISI SONRASI MEB'DEN KRİTİK HAMLE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."