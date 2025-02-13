İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1259
  • EURO
    37,7931
  • ALTIN
    3388.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu
Güncel

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu
ABONE OL

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Antalya ve Malatya'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin, birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği, yüksek faizle borç para verdiği kişilere çek senet imzalattığı belirlendi.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda imzalanmış boş senet, farklı miktarlarda düzenlenmiş senet, çek yaprağı, tapu belgesi, araç tescil belgesi, tabanca, av tüfeği ile bunlara ait mermi, pala ve kılıç ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.