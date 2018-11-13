Kahramanmaraş merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen, aralarında memur, özel sektör çalışanı ve öğrenci de bulunan 3'ü kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.
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