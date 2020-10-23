Kahramanmaraş merkezli 5 ilde PKK'ya baskın: 15 gözaltı

DHA 23 Ekim 2020 Cuma 13:31 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 13:31

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, üye olmak ve devlet büyüklerine hakaret suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, çarşamba günü haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiyi yakalamak için Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Aydın ve Antalya'da çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan 15 şüpheli, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.