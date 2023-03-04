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Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stoku yeterlidir

Kahramanmaraş Valiliği, kentte içme suyu stokunun yeterli düzeyde olduğunu bildirdi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stoku yeterlidir
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Kahramanmaraş Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündemin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimizde içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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