Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 38 kişi sağ kurtarıldı

Afşin ilçesinde depremle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, depremin ilk saatlerinden itibaren yola çıkarak ilçeye ulaştıklarını söyledi.

İlçede AFAD, Mehmetçik, polis ve diğer kamu görevlisi ile gönüllülerden 670 kişinin arama kurtarma ve diğer çalışmalarında yer aldığını anlatan Çiftçi, "Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresinin verdiği sınırsız destek, Çorumluların hayırseverliğinden aldığımız güç ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çorum ve Eskişehir AFAD öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarımız devam etmekte. 11 seyyar mutfak ve aşevinde üç öğün ortalama 30 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek dağıtımı yapılıyor. Kapanan köy yollarının açılması, kurtarma faaliyetleri tamamlanan alanlarda enkaz kaldırma, su ve kanalizasyon hizmetleri ile 240 çadırdan oluşan çadır kentin kurulması tamamlandı." dedi.

Asrın felaketinin yaşandığı ilçe merkezinde 48, köylerde ise 349 olmak üzere Afşin'de yıkılan 397 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 38 kişinin kurtarıldığını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afşin ilçemiz ve bölgemizin tamamını çok büyük şekilde etkileyen depremin yaralarını büyük milletimizin ve devletimizin saracağına inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 3 ekibiniz, depremzedelere psikodestek hizmeti veriyor, ihtiyaçlarını raporluyor. Kamu binalarını, yurtları ve pansiyonları tarıyoruz. Sağlam olanlara çalışmalarda yer alan ekipleri ve depremzedeleri yerleştireceğiz. Gelen yardımları depolamadan anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Devletimiz güçlü ve vatandaşının yanında."