İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8281
  • EURO
    20,242
  • ALTIN
    1129.25
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 38 kişi sağ kurtarıldı
Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 38 kişi sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 38 kişi sağ kurtarıldı
ABONE OL

Afşin ilçesinde depremle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, depremin ilk saatlerinden itibaren yola çıkarak ilçeye ulaştıklarını söyledi.

İlçede AFAD, Mehmetçik, polis ve diğer kamu görevlisi ile gönüllülerden 670 kişinin arama kurtarma ve diğer çalışmalarında yer aldığını anlatan Çiftçi, "Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresinin verdiği sınırsız destek, Çorumluların hayırseverliğinden aldığımız güç ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çorum ve Eskişehir AFAD öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarımız devam etmekte. 11 seyyar mutfak ve aşevinde üç öğün ortalama 30 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek dağıtımı yapılıyor. Kapanan köy yollarının açılması, kurtarma faaliyetleri tamamlanan alanlarda enkaz kaldırma, su ve kanalizasyon hizmetleri ile 240 çadırdan oluşan çadır kentin kurulması tamamlandı." dedi.

Asrın felaketinin yaşandığı ilçe merkezinde 48, köylerde ise 349 olmak üzere Afşin'de yıkılan 397 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 38 kişinin kurtarıldığını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afşin ilçemiz ve bölgemizin tamamını çok büyük şekilde etkileyen depremin yaralarını büyük milletimizin ve devletimizin saracağına inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 3 ekibiniz, depremzedelere psikodestek hizmeti veriyor, ihtiyaçlarını raporluyor. Kamu binalarını, yurtları ve pansiyonları tarıyoruz. Sağlam olanlara çalışmalarda yer alan ekipleri ve depremzedeleri yerleştireceğiz. Gelen yardımları depolamadan anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Devletimiz güçlü ve vatandaşının yanında."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.