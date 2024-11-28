Kahramanmaraş'ta 30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek.

Resmi X hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini ifade ederek, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu" açıklamasında bulundu.

Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz.@Toki_Kurumsal @AFADBaskanlik @ekgyoas



��️30 Kasım 2024... pic.twitter.com/rpr19SYKVe — Murat KURUM (@murat_kurum) November 28, 2024

Anahtar teslim töreninin Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz" dedi.