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  • Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

6 Şubat depreminin ardından bölgenin yeniden ihyası için başlatılan kalıcı konutların inşası aralıksız olarak sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini bildirdi.

28 Kasım 2024 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Kahramanmaraş'ta 30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek.

Resmi X hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini ifade ederek, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu" açıklamasında bulundu.

Anahtar teslim töreninin Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz" dedi.

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