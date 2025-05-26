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  • Kahramanmaraş'ta 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarı AFAD'a teslim edildi
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Kahramanmaraş'ta 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarı AFAD'a teslim edildi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, kentte inşası tamamlanan 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarlarının, hak sahiplerine teslim edilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) verildiğini söyledi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarı AFAD'a teslim edildi
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Kirişci, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Depremzede vatandaşları evlerine kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Köy evlerinin inşasında 14 bin 500'ün üzerinde yapıya başlandı. Bunların 3 binden fazlası AFAD tarafından teslim alındı. Bu evlerden hak sahiplerine dağıtılanlar da 2 binin üzerinde. İnşallah ilerleyen süreçte bu köyleri her türlü sosyal donatılarıyla tamamladığımızda, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi kırsala yeniden bir dönüşüm başlayacaktır. Vatandaşlarımız hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşacaktır."

Köy evlerinin kırsal ihtiyaçlara göre inşa edildiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Eğer kırsalda sadece konut yapar, ahır gibi hayvancılıkla ilgili temel ihtiyaçları göz ardı edersek, kırsalı tarımsal üretimden koparır, adeta bir sayfiye alanına dönüştürmüş oluruz. Biz elbette insanlarımızın kırsalda huzur ve güven içinde yaşamasını isteriz. Ancak üretimin merkezi kırsal ise ve burada bitkisel ile hayvansal üretim yapılacaksa, ahırlar da vazgeçilmez bir unsurdur."

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