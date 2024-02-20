Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-20
Saat:06:23:17 TSİ
Enlem:38.03972 N
Boylam:37.48917 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/4zsNGUQXot@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi