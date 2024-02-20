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Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şubat 2024 Salı 06:33 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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