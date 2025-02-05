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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kimliğinde manevi olarak uzun yıllar yer edeceğini dile getirdi.

Depremin sosyolojik anlamda da etkilerinin olduğuna değinen Köksal, "Geçtiğimiz yıl ve bu yılda da depremin ilk gününde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri olarak tüm deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinin tamamında programlar düzenliyoruz, vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manevi anlamda birbirimize destek olmak istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek, 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR ŞEHRİMİZİ BÜYÜK ORANDA AYAĞA KALDIRDIK"

Depremlerin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için iki yıldır çaba sarf edildiğini belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür şehrimizi büyük oranda ayağa kaldırdık ve yaklaşık 74 bin kalıcı konutumuzun 34 bin 600'ünü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. İnşallah bu gece vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onlarla beraber hem mezarlıkta hem diğer noktalarda hasbihal ederek acılarını bir nebze de olsun dindirmeye çalışacağız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin küllerinden yeniden doğduğunu, yeni bir şehrin inşa edildiğini vurguladı.

6 Şubat'ın hüznünün, Kahramanmaraş'da yeniden yaşandığını dile getiren Görgel, şehrin farklı noktalarında anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti.

Programa, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, depremde yakınlarını kaybedenler, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

  • deprem anma töreni
  • Kahramanmaraş depremi
  • 6 Şubat 2023

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