  Kahramanmaraş'ta ahırın çatısı kara dayanamadı: 18 büyükbaş hayvan telef oldu
Güncel

Kahramanmaraş'ta ahırın çatısı kara dayanamadı: 18 büyükbaş hayvan telef oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle besi ahırının çatısının çökmesi sonucu 18 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA13 Ocak 2026 Salı 00:10
Kahramanmaraş'ta ahırın çatısı kara dayanamadı: 18 büyükbaş hayvan telef oldu
Yeni Mahallesi'nde, içinde 600 büyükbaş hayvan bulunan besi ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan ağırlığı kaldıramayarak çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göksun Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan çok sayıda hayvan kurtarıldı.

Enkaz altında kalan 18 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılınç ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, çöken besi ahırında incelemelerde bulunarak besiciye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

