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Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, ölü vaşak buldu.

Vatandaşın durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler, türü koruma altında olan vaşağın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Vaşağın bölgeye gelen kaçak avcılar tarafından vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü vaşak, incelemesi yapıldıktan sonra ekiplerce gömüldü.

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