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Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı
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Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

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