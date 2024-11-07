Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi Bölgesindeki mikrobölgeleme etüt çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Boğaziçi bölgesi ve Vadi bölgesindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, çalışmaların tamamlandığı ve vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43'lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların sürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu alanlarda heyelan riski nedeniyle "yerleşime uygun olmayan alan" statüsü korunacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri kalan yüzde 57'lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge 'önlemli alan' statüsüne alındı, 'yerleşime uygun alan' olarak belirlendi. İlgili belediyeler imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla önlemli alanlarda yapılaşmaya izin verebilecek."

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.