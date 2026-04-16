  • ''Kahramanmaraş'ta delil karartma'' dezenformasyonu! DMM'den iddialara yalanlama
Güncel

''Kahramanmaraş'ta delil karartma'' dezenformasyonu! DMM'den iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

''Kahramanmaraş'ta delil karartma'' dezenformasyonu! DMM'den iddialara yalanlama
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."

